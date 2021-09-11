فيديو: آلان ديلون ودوجاردان في مقدمة الحضور بجنازة بلموندو

اجتمع أفراد عائلة الممثل الفرنسي الراحل جان-بول بلموندو وأصدقاؤه وبينهم الممثل آلان ديلون الجمعة في جنازة أقيمت عن راحة نفسه في إحدى كنائس باريس.

وصفق الحاضرون لديلون وهتفوا باسمه فيما كان مبتسماً وممسكاً عكازاً. وبات ديلون آخر الكبار الأحياء من الجيل السابق للسينما الفرنسية، وهو كان لمدة طويلة يصوّر على أنه منافس لـ "بيبيل".

كذلك حضر الممثل الفرنسي جان دوجاردان في التأبين الذي أقيم بكنيسة سان جيرمان دي بريه في قلب باريس.