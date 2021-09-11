شاهد: الدمية العملاقة "أمل" في الفاتيكان للتوعية بمحنة اللاجئين

وصلت الجمعة الدمية العملاقة أمل، التي تجسد فتاة لاجئة سورية، إلى الفاتيكان وتحديداً إلى ساحة القديس بطرس.

وانطلقت الدمية، التي يبلغ ارتفاعها 3.5 متر، من مدينة غازي عنتاب التركية باتجاه إنجلترا، في رحلة هدفها التوعية بمحنة اللاجئين.

وتجمع مئات الأطفال حول الدمية وكان في استقبالها أحد رجال الدين البارزين.