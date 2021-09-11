شاهد: معرض باريس للفنون 2021 يفتتح أبوابه للجمهور

افتتح الخميس معرض باريس للفنون 2021 أبوابه بالقرب من برج إيفل في مبنى القصر الكبير "لوغران بالي" البديل والمقام لتعويض المبنى الأصلي الزي يخضع لأشغال ترميم. يضم المعرض حوالي 140 قاعة عرض من جميع أنحاء العالم حيث سيقدم كل بلد فنانيه الرائدين سواء لمحترفي الفن أو الجمهور.
معرض باريس للفنون 2021 يعد فرصة فريدة من نوعها لإلقاء نظرة على الإبداعات المعاصرة وسوق الفن حول العالم.
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