فيديو: إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر - أيلول في نيويورك

أحيت الولايات المتحدة السبت الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في مراسم رسمية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي تخللته الفوضى وعودة طالبان إلى السلطة.
وعند النصب التذكاري للضحايا في نيويورك جرى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 8,46 صباحا (12,46 ت غ)، وهو الوقت الذي اصطدمت فيه أول طائرة مخطوفة ببرج التجارة العالمي.
ثم بدأ أقارب الضحايا، العديد منهم وهم يذرفون الدموع، بتلاوة أسماء من قتلوا في الهجمات خلال الحفل الذي حضره الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأسبق باراك اوباما وأقيم تحت حراسة أمنية مشددة.
No Comment المزيد من
فيديو: عودة قوية واستقبال حافل لرونالدو في مانشستر يونايتد
شاهد: بركان فاغرادالسفيال يجذب السائحين بحممه المشتعلة في أيسلندا
شاهد: مئات الأفغانيات المنقبات "راضيات بسلوك المجاهدين" يحتشدن بجامعة كابول لدعم طالبان
شاهد: معرض باريس للفنون 2021 يفتتح أبوابه للجمهور
شاهد: الدمية العملاقة "أمل" في الفاتيكان للتوعية بمحنة اللاجئين
فيديو: آلان ديلون ودوجاردان في مقدمة الحضور بجنازة بلموندو
شاهد: جمعية مرشدو جبال الألب تحتفل بمرور 200 عام على قمة مون بلان للتوعية بالاحتباس الحراري
شاهد: الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ 73 لتأسيس دولتهم
فيديو | دقيقة صمت في بورصة نيويورك في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر الدامية
شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذون 125 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا
شاهد: سكان مكسيكو يتوافدون على المطار هروبا من الزلزال
شاهد: الكوبيون يصلون لعذراء ريجلا لوقف وباء كورونا
شاهد: حادث انفجار غاز في مبنى يخلف قتيلين و17 جريحا في ضواحي موسكو
شاهد: قوات الأسد تقصف مبنى يضم نقطة طبية في إدلب
شاهد: إنقاذ قارب مهاجرين في بحر المانش قبالة سواحل جنوب شرق إنجلترا