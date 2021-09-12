الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يظهر في فيديو جديد في ذكرى 11 سبتمبر

بعد انتشار شائعات عن وفاته، ظهر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في مقطعٍ مصوّر، بُثَّ بالتزامن مع الذكرى الـ20 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر التي نفذها تنظيمه واستهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البيتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وراح ضحيتها نحو ثلاثة آلاف شخص.

ووفقاً لمجموعة "سايت إنتلجنس" وهي منظمة أمريكية غير حكومية تتعقب نشاط المنظمات الجهادية والمتطرفة على الشبكة العنكبوتية، فإن الظواهري تحدث في المقطع المصوّر الذي مدّته مدّته 61 دقيقة، عن الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد عشرين عاماً من الحرب، كما قال خلال حديثه: إن "القدس لن تهوَّد".

ولفتت "سايت إنتلجنس" إلى أن حديث الظواهري عن الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، لا تعني بالضرورة أن المقطع المصوّر قد تمّ تسجيله مؤخراً، ذلك أن توقيع اتفاق الإنسحاب مع حركة طالبان جرى في شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

ويشار إلى أن شائعاتٍ سرت أواخر العام الماضي أكد أصحابها على أن الظواهري الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011، قد توفي في أفغانستان وفاةً طبيعية.

وأشارت "سايت إنتلجنس" إلى أن الظواهري لم يشر في حديثه إلى سيطرة طالبان على أفغانستان وعلى العاصمة كابول منتصف الشهر الماضي، لكنّه أتى على ذكر هجوم استهدف القوات الروسية على أطراف مدينة الرقّة شمال سوريا، وذلك في سياق إشادته بالهجمات التي نفذها تنظيمه.

وكانت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة، نفذت في اليوم الأول من العام الجاري، هجوماً بسيارة مفخخة استهدفت قواتٍ روسية في منطقة تل السمن بمحافظة الرقّة شمال سوريا.

المقطع المصّور المذكور الذي أنتجته مؤسسة "سحاب" الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة، لا ينفي إمكانية أن يكون الظواهري "ميتاً" وذلك وفقاً لما كتبته مدير موقع "سايت إنتلجنس" ريتا كاتز على حسابها في "تويتر"، مشيرة إلى أنه في حال كان ميتاً فقد حدثت الوفاة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي أو بعد ذلك، حسب رأيها.