شاهد: "العمال الصحيون" يتصدرون عروض أسبوع الصين للموضة

ارتدى العارضون والعارضات تصاميماً مستوحاة من أزياء العاملين بالقطاع الصحي وذلك خلال أسبوع الصين للموضة في العاصمة بكين.

وقال المنظمون والمصممون إن تلك الأزياء تأتي للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالقطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.