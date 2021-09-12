شاهد: "العمال الصحيون" يتصدرون عروض أسبوع الصين للموضة

ارتدى العارضون والعارضات تصاميماً مستوحاة من أزياء العاملين بالقطاع الصحي وذلك خلال أسبوع الصين للموضة في العاصمة بكين.
وقال المنظمون والمصممون إن تلك الأزياء تأتي للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالقطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
No Comment المزيد من
شاهد: مقتل شخص على الأقل في انهيار صخري في المكسيك
فيديو: إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر - أيلول في نيويورك
فيديو: عودة قوية واستقبال حافل لرونالدو في مانشستر يونايتد
شاهد: بركان فاغرادالسفيال يجذب السائحين بحممه المشتعلة في أيسلندا
شاهد: مئات الأفغانيات المنقبات "راضيات بسلوك المجاهدين" يحتشدن بجامعة كابول لدعم طالبان
شاهد: معرض باريس للفنون 2021 يفتتح أبوابه للجمهور
شاهد: الدمية العملاقة "أمل" في الفاتيكان للتوعية بمحنة اللاجئين
فيديو: آلان ديلون ودوجاردان في مقدمة الحضور بجنازة بلموندو
شاهد: جمعية مرشدو جبال الألب تحتفل بمرور 200 عام على قمة مون بلان للتوعية بالاحتباس الحراري
شاهد: الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ 73 لتأسيس دولتهم
فيديو | دقيقة صمت في بورصة نيويورك في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر الدامية
شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذون 125 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا
شاهد: سكان مكسيكو يتوافدون على المطار هروبا من الزلزال
شاهد: الكوبيون يصلون لعذراء ريجلا لوقف وباء كورونا
شاهد: حادث انفجار غاز في مبنى يخلف قتيلين و17 جريحا في ضواحي موسكو