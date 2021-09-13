فيديو: مروحيات روسية تطلق صواريخ مضادة للدبابات خلال تدريبات مشتركة مع بيلاروس

منذ الجمعة الماضي باشرت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية أطلق عليها اسم "زاباد 2021" (غرب 2021) نددت بها دول مجاورة بينها بولندا، وسط توتر شبه دائم بين موكسو والمغرب. و

ويشارك في المناورات نحو مئتي ألف عسكري من البلدين وأكثر من ثمانين طائرة ومروحية و760 مدرّعة بينها أكثر من 290 دبابة. في الفيديو أعلاه نرى مروحيات روسية من طراز Mi-35 وMi-24 تطلق صواريخ مضادة للدبابات.