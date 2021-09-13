فيديو: مروحيات روسية تطلق صواريخ مضادة للدبابات خلال تدريبات مشتركة مع بيلاروس

منذ الجمعة الماضي باشرت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية أطلق عليها اسم "زاباد 2021" (غرب 2021) نددت بها دول مجاورة بينها بولندا، وسط توتر شبه دائم بين موكسو والمغرب. و
ويشارك في المناورات نحو مئتي ألف عسكري من البلدين وأكثر من ثمانين طائرة ومروحية و760 مدرّعة بينها أكثر من 290 دبابة. في الفيديو أعلاه نرى مروحيات روسية من طراز Mi-35 وMi-24 تطلق صواريخ مضادة للدبابات.
No Comment المزيد من
شاهد: البابا فرنسيس وفيكتور أوربان وجها لوجه في بودابست
شاهد: دمار واسع خلفه القتال الشرس في درعا
شاهد: إعادة فتح المدارس في بنغلادش بعد إغلاق دام 18 شهراَ
شاهد: عمل فني خاص يغلف قوس النصر بنسيج ضخم
شاهد: "العمال الصحيون" يتصدرون عروض أسبوع الصين للموضة
شاهد: مقتل شخص على الأقل في انهيار صخري في المكسيك
فيديو: إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر - أيلول في نيويورك
فيديو: عودة قوية واستقبال حافل لرونالدو في مانشستر يونايتد
شاهد: بركان فاغرادالسفيال يجذب السائحين بحممه المشتعلة في أيسلندا
شاهد: مئات الأفغانيات المنقبات "راضيات بسلوك المجاهدين" يحتشدن بجامعة كابول لدعم طالبان
شاهد: معرض باريس للفنون 2021 يفتتح أبوابه للجمهور
شاهد: الدمية العملاقة "أمل" في الفاتيكان للتوعية بمحنة اللاجئين
فيديو: آلان ديلون ودوجاردان في مقدمة الحضور بجنازة بلموندو
شاهد: جمعية مرشدو جبال الألب تحتفل بمرور 200 عام على قمة مون بلان للتوعية بالاحتباس الحراري
شاهد: الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ 73 لتأسيس دولتهم