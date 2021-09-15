أبرز ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الثاني لأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية

ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، لتقييم الأشهر الـ 12 الماضية، وتحديد الخطوط العريضة والخطط للعام المقبل.

ما يجب أن تعرفه

كان هذا عاشر خطاب لحالة الاتحاد بشكل عام، والثاني لأرسولا فون دير لايين.

- كانت أزمة كوفيد-19 من أبرز الأمور التي ستتطرق إليها فون دير لايين التي ذكّرت أن عملية التطعيم في الاتحاد الأوروبي تسبق العملية في الولايات المتحدة.

مع أنه كان من المرجح أيضاً أن تحتل خطة التعافي، وهي الخطة المخصصة للتكتل والتي بلغت قيمتها 807 مليارات يورو لتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا مكانة بارزة في الخطاب، إلا أن فون دير لايين لم تتطرق إليها بشكل واسع.

في مسألة المناخ، قالت فون دير لايين إن أوروبا لا يمكنها أن "تتصرف وحيدة" ودعت الولايات المتحدة والحلفاء إلى اتخاذ القرارات اللازمة من أجل "استدراك الوضع".

أدناه أبرز ما جاء في خطابها