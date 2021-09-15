شاهد: روبوت لتعبئة البنزين في محطات الوقود في جنوب الصين

في إحدى محطات الوقود في منطقة غوانغجي زوانغ الذاتية الحكم في الصين، يمتد ذراع آلي مزود بأجهزة استشعار من مضخة بنزين عادية لتعبئة خزانات السيارات. يتلقى الروبوت أولاً طلبًا من العميل عبر أحد التطبيقات، قبل قيامه بفتح خزان وقود السيارة وفك الغطاء وتوجيه فوهة الوقود نحو الخزان المفتوح. بعد تزويد السيارة بالوقود، يقوم الروبوت بشد الغطاء وإغلاق الباب والعودة إلى موضعه الأول.
تستغرق العملية برمتها 180 ثانية، على غرار مقدار الوقت الذي يستغرقه العامل البشري للقيام بنفس الوظيفة.
تم تطوير الروبوت من طرفة شركة سينوباك، إحدى أكبر منتجي النفط والغاز في الصين. يتكون الروبوت من أربعة أجزاء: ذراع آلية ونظام معرفي وفوهة وقود وغيرها من ملحقات التزود بالوقود ونظام تحكم.
يستخدم الروبوت أيضًا تقنيات تجنب العوائق حتى يتمكن من تجنب الاصطدام بالمشاة والمركبات أثناء خدمته. وفقًا للشركة المصنعة، سيتم استخدام الروبوت في أكثر من 30 ألف محطة وقود في جميع أنحاء البلاد.
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