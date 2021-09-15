شاهد: أمريكيات ومكسيكيات يتظاهرن ضد مناقشة حق الإجهاض من طرف القضاة

احتج المئات من المكسيكيين المؤيدين لحق الإجهاض الاثنين أمام المحكمة العليا في المكسيك بينما يواصل القضاة نقاشًا استمر لأسابيع حول إمكانية تعليق القانون الذي يضمن حق الإجهاض في البلاد.
ويناقش القضاة إمكانية اعتراض السلك الطبي على إجراء الإجهاض القانوني أو إجراءات تنظيم الأسرة، لكن التصويت تم تعليقه حتى الأسبوع المقبل. وقال أرتورو زالديفار، رئيس المحكمة العليا "إن رفض تنفيذ الإجهاض بحجة الضمير المهني الطبي يستخدم لحرمان النساء والفتيات من الإجهاض القانوني".
ويشكل حق الإجهاض في عدة دول إشكالية كبيرة في الوقت الراهن، حيث حظرت ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل في تكساس، والذي بدأ سريانه في 1 سبتمبر/ أيلول.
ولايزال القرار يثير غضب المدافعين عم حقوق المرأة في الولاية، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين لحقوق الإجهاض خارج منزل قاضي المحكمة العليا بريت كافانو في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند للاحتجاج على قراره.
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