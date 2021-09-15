هيئة دولية تراجع وضع الماريجوانا

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أنها ستعيد النظر في الوضع الشرعي، لمادة الماريجوانا المدرجة على قائمتها للمواد المحظورة، في أعقاب الاختبار الإيجابي الذي أدى إلى استبعاد العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون من الألعاب الأولمبية في طوكيو.

فبعد اجتماع اللجنة التنفيذية لـلوكالة في إسطنبول الثلاثاء، قالت الهيئة الدولية إن المراجعة العلمية للماريجوانا ستقام العام المقبل، على أن تبقى المادة محظورة في العام 2022.

وجاء في بيان للوكالة: "بعد تلقي الطلبات من عدد من أصحاب المصلحة، أيدت (اللجنة التنفيذية) قرار الفريق الاستشاري بالبدء في عام 2022 بمراجعة علمية للوضع الشرعي للماريجوانا. الماريجوانا محظورة راهنًا في المنافسات وستبقى كذلك في العام 2022".

وكانت ريتشاردسون العداءة الواعدة، البالغة من العمر 21 عامًا، من أبرز الوجوه المرتقبة لأن تنافس في طوكيو الشهر الفائت، بعد سلسلة من نتائج رائعة في وقت سابق هذا العام في سباق 100 م.

إلا أن ريتشاردسون استبعدت من الألعاب، بعد أن تلقت عقوبة إيقاف لمدة 30 يومًا، بعد اختبار إيجابي للماريجوانا على ضوء فوزها بسباق 100 م في تصفيات الفريق الأميركي المشارك في الألعاب الأولمبية الشهر الماضي في يوجين (أوريغون).

وأثارت قضية ريتشاردسون جدلاً بشأن استمرار إدراج الماريجوانا في قائمة المواد المحظورة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إذ انتقد العديد من المشاهير والرياضيين القاعدة باعتبار أنه عفا عليها الزمن وغير ضرورية.

وكان البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين أولئك الذين دعوا لمراجعة الموقف حيال الماريجوانا، إذ قال خلال الأولمبياد في تموز/يوليو الفائت: "ليست لحظة غير ملائمة لإقامة مراجعة. ما من شيء ثابت دائمًا. يجب أن تتكيف وتعيد التقييم من حين لآخر".