شاهد: منحوتات جليدية وسط لندن للتحذير من شح المياه في ظل التغير المناخي

تعرض منظمة "ووتر إيد" الخيرية منحوتات جليدية مقابل جسر البرج في العاصمة البريطانية، لندن، لحثّ المسؤولين على مكافحة التغير المناخي، الذي تصاعدت حدة مخاطره في السنوات الأخيرة، وشكّل شحّ الموارد المائية، إحدى تجليات تلك المخاطر.

المنحوتات الجليدية ترمز إلى أولئك المتضررين من التغير المناخي وشحّ المياه في شتى أنحاء العالم، وتشير المنحوتات إلى أن كافة القوميات والفئات الاجتماعية والعمرية وجميع سكّان الأرض هم في دائرة الخطر الذي يشكّله التغير المناخي.