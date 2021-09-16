شاهد: خيّاطون يصلحون الملابس أمام متاجر الأزياء في لندن.. لماذا؟

في أحد الشوارع الرئيسة جنوب العاصمة البريطانية لندن، اصطفّ خياطون أمام كبريات محال الأزياء وجلسوا على كراسي وأخذوا يصلحون ملابس قديمة، وذلك بهدف تشجيع الناس على التفكير في علاقتهم بملابسهم وزيادة الوعي بضرورة إصلاح الملابس بدلاً من استبادلها بأخرى جديدة.
ووفقاً لمؤسس فعّالية "ستريت ستيتشرز" (خياطو الشوارع)، سوزي وارن، فإن هذه الفعّالية ليست فعلاً احتجاجياً، وإنما الهدف منها إظهار أن "هناك بديلاً لشراء الكثير من الملابس الاستهلاكية الرخيصة التي سرعان ما تصبح رثّة"، وذلك من خلال إصلاح الملابس المتضررة لنرتديها من جديد.
يذكر أن أن المدن البريطانية تشهد سنوياً 50 فعالية لـ"أسبوع الموضة المستدامة".
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