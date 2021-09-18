أبوظبي توقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي وتلغي شرط فحص كوفيد-19 للوافدين من داخل الإمارات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم السبت أن إمارة أبوظبي ستلغي شرط إجراء فحص يثبت الخلو من مرض كوفيد-19 للوافدين من داخل الإمارات بدءا من يوم الأحد.

كانت العاصمة الإماراتية تقصر الدخول على من يقدمون نتيجة اختبار سلبية لتفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر). وألغت أبوظبي هذا الشهر شرط الحجر الصحي لجميع القادمين من الخارج ممن تلقوا التطعيم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إنه بدءا من 19 سبتمبر تعتمد الإمارة إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول.

وأكدت اللجنة أن قرار جاء " تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة."

وقف السوار الإلكتروني

هذا وأعلن لجنة الطوارئ في إمارة أبوظبي وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021 مع قصره استخدامه فقط على الحالات الإيجابية.