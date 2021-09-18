العزف على قيثارة ورسم لتنين يسحب مركبة.. أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يظهر جانبا من المرح

دخل مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاما تاريخ الطيران في الفضاء يوم الجمعة بعزفه على قيثارة خلال انعدام الجاذبية ضمن أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يصل إلى الفضاء الخارجي في مركبة تابعة لشركة سبيس إكس على ارتفاع مئات الأميال فوق سطح الأرض.

وقام كريس سيمبروسكي الذي يعمل في شركة لوكهيد مارتن وأحد قدامي محاربي سلاح الجو الأمريكي بالعزف للمشاهدين في منازلهم خلال جلسة استغرقت عشر دقائق لفريق "إنسبايريشن4" المكون من أربعة أعضاء أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا.

وأعلنت شركة سبيس إكس ،التي يملكها إيلون ماسك قطب التكنولوجيا المتطورة والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بعد ذلك أنه من المتوقع أن يعود الطاقم إلى الأرض يوم السبت.

ومن المقرر هبوط المركبة بعد الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2300 بتوقيت غرينتش) بقليل في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

وقال مسؤولو البعثة إن رواد الفضاء قضوا معظم أول 48 ساعة لهم في الفضاء في تواصل اجتماعي بما في ذلك اتصالات هاتفية مع العائلة والأصدقاء والداعمين مثل ماسك ونجم هوليوود توم كروز.

وظهر الرواد أيضا عبر رابط فيديو في بورصة نيويورك يوم الجمعة لدق جرس الإغلاق.

ودفع الملياردير غاريد إيزاكمان ، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس ، مبلغا لم يتم كشف النقاب عنه لماسك مقابل الرحلة. وقدرت مجلة تايم أن تكلفة أولى رحلات سبيس إكس للسياحة الفضائية نحو 200 مليون دولار -

ولم يكن سيمبروسكي وحده في إظهار ما يملكه من مهارات خلال وجوده في الفضاء.

وعرضت شيان بروكتور (51 عاما) عالمة الجيولوجيا والمرشحة السابقة للعمل رائدة فضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قطعة من عملها الفني أثناء وجودها في الفضاء وهي عبارة عن رسم وصفته بأنه يصور تنينا حقيقا يسحب المركبة كرو دراغون بعيدا عن الأرض.

وقامت هايلي أرسينو (29 عاما) وهي مساعدة طبيب في مركز سانت جود لأبحاث الأطفال في ولاية تينيسي الأمريكية والتي كانت مريضة سرطان في طفولتها، بالدوران حول المقصورة لإعطاء المشاهدين إحساسا بانعدام الجاذبية.

وقالت بروكتور إن " هايلي بطلة في الدوران. إنها تدور حول نفسها منذ اللحظة التي دخلنا فيها المدار".