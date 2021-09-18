شاهد: "مكنسة كهربائية" لمكافة تلوّث البحار المحيطة بجزيرة تايوان

"مكنسة كهربائية بحرية"، تلك هي آخر الإبتكارات التي توصّل إليها المعنيون في حماية البيئة ومكافحة التلوثُ في تايوان، الجزيرة الصغيرة المكتظة بالسكان.

وهذه "المكنسة" التي يطلقُ عليها "آزور فايتر" هي نموذج أولي لمقشطة نفايات كهربائية، تمّ تصميمها لجمع القمامة العائمة فوق صفيح مياه البحر، وحول موانئ الصيد ومراسي السفن.