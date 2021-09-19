شاهد: مغامر يسير وسط باريس على حبل مشدود طوله 600 متر ويرتفع عن الأرض 70 مترا

على حبلٍ مشدود طوله 600 متر، ويمتد من برج إيفل إلى مسرح دي تشيلو الوطني في الجانب الآخر من نهر السين وسط العاصمة الفرنسية، باريس، سار، ناتون بولون، قاطعاً تلك المسافة بنصف ساعة في مغامرة أثارت إعجاب الجمهور.
ارتفاع الحبل عن الأرض يبلغ 70 متراً، وفي ذلك يقول ناتون: "لم أشعر بالخوف قط من هذا الارتفاع"، واستطرد قائلاً: "لكن، لم يكن الأمر سهلاً كما اعتقدت".
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