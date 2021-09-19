شاهد: تظاهرات في صربيا وكرواتيا وفرنسا احتجاجا على إلزامية الشهادات الصحية

أضرم متظاهرون النار في أعلام قوس قزح في العاصمة الصربية بلغراد في مظاهرة احتجاجا على التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 واحتمال إلزامية الشهادات الصحية التي تؤكد لأن حامليها تلقوا جرعات التلقيح. ونظم التجمع بالتزامن مع تنظيم مسيرة فخر المثليين في العاصمة الصربية والذي حضره المئات في ظل انتشار أمني مكثف.

ولا يزال قرار إظهار التصاريح الصحية، والتي تؤكد سلبية الإصابة أو تلقي التطعيم، قيد النظر من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة استجابة صربيا لجائحة كورونا.

وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من التطعيم المضاد لكوفيد-19 أكثر من 41 في المائة في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء عديدة من جنوب شرق أوروبا ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس التاجي.

وفي كرواتيا المجاورة تجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص في العاصمة زغرب للاحتجاج على القيود التي تفرضها البلاد بسبب فيروس كورونا، زاعمين أنها تعرض حقوق الإنسان والحريات للخطر.

ومن بين المشاركين في التجمع، الذي أطلق عليه اسم "مهرجان الحرية" هناك أشخاص أعلنوا صراحة مناهضتهم للتطعيم ودعوا المواطنين إلى الانتفاضة ضد السلطات. إحدى المتظاهرات وتدعى ليبوسلافا بيسكوبيك أكدت أنها ضد جميع إجراءات مكافحة الفيروسات، مشيرة إلى أنها "شكل من أشكال القتل".

للتذكير ناهز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في كرواتيا حوالى 8500 شخص.

من جهتها شهدت فرنسا تجمع مئات الأشخاص في العاصمة باريس للتظاهر ضد إلزامية الشهادات الصحية التي فرضتها الحكومة لمواجهة وباء كوفيد-19.