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كوريا الشمالية

شاهد: فيديو جديد للقطار الكوري الشمالي قاذف الصواريخ الباليستية

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بقلم:  يورونيوز
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صورة نشرتها وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية
صورة نشرتها وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية   -   حقوق النشر  朝鮮通信社/KCNA via KNS
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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ اختبرت نظاماً صاروخياً باليستياً يمكن نقله على السكك الحديدية، يوم الأربعاء الماضي (15 سبتمبر/أيلول).

وقالت السلطات الكورية الجنوبية واليابانية، الأربعاء، إنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية، وذلك بعد أيام من إجراء البلاد اختبارات صاروخية لصواريخ من نوع كروز.

ونشرت وسائل إعلام حكومية كورية صوراً جديدة "للصواريخ الباليستية المتنقلة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الصواريخ المحمولة على السكك الحديدية نُقلت على طول خطوط السكك الحديدية في المناطق الجبلية بوسط كوريا الشمالية يوم الأربعاء وتم إطلاقها من منطقة تبعد 800 كيلومتر عن الهدف.

بحسب وزير الدفاع الياباني، فقد سقطت الصواريخ داخل المنطقة الاقتصادية لليابان. وتم إطلاق صاروخين باليستيين في نفس اليوم الذي اختبرت فيه كوريا الجنوبية أول صاروخ باليستي أطلقته غواصة.

وحضر الرئيس مون جيه-إن الاختبار وقال إن كوريا الجنوبية لديها "قوة ردع كافية للرد على استفزازات كوريا الشمالية في أي وقت"، وفقاً لتقارير إعلامية.

المصادر الإضافية • وكالات