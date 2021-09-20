تجول المئات من المحتجين مرتدين ملابس حمراء في شوارع بانكوك الأحد لإحياء الذكرى السنوية الـ 15 للانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، وهو حدث تردد صداه لسنوات في المشهد السياسي في تايلاند.
وأطلق المتظاهرون أبواق السيارات مطالبين باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، قائد الجيش السابق الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014.
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