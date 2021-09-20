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خلال مظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الـ 15 منذ الانقلاب العسكري في بانكوك في عام 2006 ، تايلاند 19 سبتمبر 2021

تجول المئات من المحتجين مرتدين ملابس حمراء في شوارع بانكوك الأحد لإحياء الذكرى السنوية الـ 15 للانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، وهو حدث تردد صداه لسنوات في المشهد السياسي في تايلاند.

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وأطلق المتظاهرون أبواق السيارات مطالبين باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، قائد الجيش السابق الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014.

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