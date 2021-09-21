شاهد: أزمة كوفيد-19 تخيم على عروض مهرجان فياريجيو الإيطالي

سيطرت تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أزمة المناخ على عروض مهرجان فياريجيو الإيطالي الشهير بدُماه العملاقة التي تعكس أبرز مشكلات والتحديات التي يواجهها العالم.

واضطر المنظمون إلى تأجيل مهرجان هذا العام من شباط/ فبراير الماضي بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس المفروضة آنذاك.

ويرجع تاريخ المهرجان إلى العام 1873 عندما تم إطلاقه لعرض دمى تستهزئ بنبلاء بلدة لوكا المجاورة.