الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

قررت الجزائر الأربعاء أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وأورد بيان رسمي أن "المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم".

وجاء في البيان أن القرار يأتي في ظل "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

وقطعت الجزائر في 24 آب/اغسطس الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية" بعد أشهر من التوتر بين البلدين.