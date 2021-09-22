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الجزائر

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

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بقلم:  يورونيوز
تظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 27 أغسطس 2021 العلم الوطني الجزائري (إلى اليسار) والمغربي (إلى اليمين)
تظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 27 أغسطس 2021 العلم الوطني الجزائري (إلى اليسار) والمغربي (إلى اليمين)   -   حقوق النشر  AFP
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قررت الجزائر الأربعاء أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وأورد بيان رسمي أن "المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم".

وجاء في البيان أن القرار يأتي في ظل "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

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وقطعت الجزائر في 24 آب/اغسطس الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية" بعد أشهر من التوتر بين البلدين.

المصادر الإضافية • وكالات