شاهد: الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبري فييخا في الكناري تدمر المدن وتتجه نحو البحر

أدى ثوران بركان كومبري فييخا "القمة القديمة" في مدينة لا بالما في جزر الكناري الإسبانية إلى تدمير منازل وإجبار ما يقرب من 5000 مواطن على مغادرة المكان. ودمرت الحمم المنحدرة من بركان كومبري فييخا كل ما مرت به، منذ أن انفجر الأحد.
وقال العمدة سيرخيو رودريغيث إن ما لا يقل عن عشرين منزلا قد دفن في إحدى القرى، وسافر رئيس الوزراء بيدرو سانشيث إلى مدينة لا بالما لمتابعة جهود الإنقاذ.
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