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زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة سواحل نيكاراغوا

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بقلم:  Euronews
رجل في منزل تضرر من زلزال قرب من بركان موموتومبو، على بعد حوالي 45 كيلومترًا من ماناغوا. 2016/09/28
رجل في منزل تضرر من زلزال قرب من بركان موموتومبو، على بعد حوالي 45 كيلومترًا من ماناغوا. 2016/09/28   -   حقوق النشر  آي أن تي آي أوكون/أ ف ب
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ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات الأربعاء على عمق ضحل قبالة سواحل نيكاراغوا الغربية الأربعاء، وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، الذي وجه تطمينات بأنه لا يوجد خطر سنذر بوقوع تسونامي. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 78 كيلومترا جنوب غرب خيكيليلو.

من ناحية أخرى قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الارض (جي أف زاد) على موقعه على الإنترنت، إنه استنادا إلى البيانات الزلزالية الأولى يرجح ألا يكون الزلزال قد تسبب في أضرار جسيمة مادية أو بشرية، مشيرا إلى أنه ربما تكون نوافذ بلورية قد هشمت، أوسقطت أشياء من الرفوف.