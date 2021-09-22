شاهد: حمم بركان كومبري بييخا تقترب من المناطق السكنية في لا بالما

وصل نهر من حمم اللافا البركانية إلى بعد لا يزيد عن 50 متراً من منطقة تودوكي السكنية في جزيرة لا بالما في إسبانيا.

وتم إجلاء جميع سكان المنطقة البالغ عددهم 1,200 شخص تحسباً لدخول الحمم إلى منازلهم.

أدت الحمم البركانية إلى جانب سحابة الرماد والغازات السامة المتصاعدة فوق الجزيرة إلى إجلاء حوالي 6,500 ساكن حتى الآن.