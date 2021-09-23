شاهد: فرق الإطفاء تهب لحماية أشجار السيكويا العملاقة من الحرائق في غابات كاليفورنيا

تسابق فرق الإطفاء الزمن من أجل حماية أشجار السيكويا العملاقة في غابات كاليفورنيا، حيث تقترب الحرائق المتفرقة من بعضها في هذه الغابات التي تعد موطنا لهذه الأشجار الضخمة. وتتكيف أشجار السيكويا العملاقة مع الحرائق، إذ تتحمل الحرارة التي تساعد خلاياها على التمدد، ما يسمح بتشتت البذور. ولكن الحرائق الأشد حرارة وأطول مدة يمكن ان تلحق بها ضرارا. وتعتبر السنوات الخمس الأخيرة حتى 2019 وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، غير مسبوقة من حيث اندلاع الحرائق، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.