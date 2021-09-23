سكين صغير وفرشاة وقلم رصاص، تلك هي أدوات الفنان المصري إبراهيم بلال، الذي يتّخذ من منزله بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ورشة لصنع منحوتات متناهية في الصغر لأبرز معالم الآثار الفرعونية والمصرية .

الفنان بلال، يبلغ من العمر 30 عاماً، ومنذ سنوات طويلة يتملكه حلمٌ بإنشاء متحف لمنحوتات صغيرة جداً تحاكي منتوجات نحتية تاريخية تخص منطقة الشرق الأوسط.