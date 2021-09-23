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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: إضاءة مبنى الأمم المتحدة بصور للأنواع البحرية

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بقلم:  يورونيوز
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مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك   -   حقوق النشر  أ ب
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على هامش لقاء قادة العالم في المم المتحدة منذ بداية الأسبوع الجاري، أضيء مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء بصور للأنواع البحرية في محاولة ترمز إلى العلاقة بين البشر والتنوع البيولوجي الغني في العالم.

كما تهدف هذه المبادرة لتسليط الضوء على الدور الحاسم للبحار والمحيطات في المناخ العالمي المتوتر بفعل أزمات البيئة والتوترات والوضع الصحي.

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يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التحديات العالمية، بما في ذلك الحاجة إلى استعادة التوازن مع الطبيعة ومعالجة حالة الطوارئ المناخية.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس