شاهد: دولاب عين دبي الهوائي أكبر دولاب في العالم يفتتح أبوابه قريباً أمام الزوار

يقع دولاب هواء "عين دبي" في جزيرة بلو ووترز بالقرب من مرسى دبي، وهو أكبر دولاب هواء في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 250 متراً، ما يمكن زائره من رؤية ناطحات سحاب دبي بصورة بانورامية شاملة.
ويتألف الدولاب من 48 عربة جلوس (وحدة) وسيكون بمقدور الحضور الصعود فيه بدءاً من الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويسع الدولاب لـ1.750 زائر وتبلغ مدة دورته الواحدة 38 دقيقة.
وهناك بين المقصورات (العربات) مقصورات مخصصة للعشاء، في المناسبات الخاصة.
واستخدم أكثر من 9000 طن من الصلب لإنجاز وتركيب هذا الدولاب الضخم. ويقول مكتب دبي للسياحة إن 25 بالمئة منه من الفولاذ، وهذا يعني أن الكمية أكبر من تلك التي استخدمت في بناء برج إيفيل في باريس.
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