شاهد: حريق ضخم يلتهم ثالث أكبر الأسواق التجارية في السلفادور

التهم حريق عنيف الأربعاء جزءًا كبيرًا من سوق سان ميغيليتو، ثالث أكبر سوق في سان سلفادور، ولم يخلف ضحايا لكنه تسبب في أضرار جسيمة. وقال المتحدث باسم مجموعة EMS السلفادورية، أن 14 شخصًا عولجوا من "انهيار عصبي" حيث التهمت النيران أكشاكهم في الأجنحة المخصصة لبيع الزهور والحرف اليدوية.
وتصاعدت أعمدة الدخان فوق المركز التجاري الذي يضم 1206 كشكًا للبيع.
No Comment المزيد من
شاهد: آلاف المصلين اليهود يحتشدون أمام حائط المبكى بالقدس في "عيد العرش"
شاهد: فرق الإطفاء تهب لحماية أشجار السيكويا العملاقة من الحرائق في غابات كاليفورنيا
شاهد: فنان مصري ينحتُ مجسّماتٍ "مجهرية" لأبرز معالم الآثار الفرعونية
شاهد: ما هي مطالب أطفال إدلب في اليوم العالمي للسلام؟
شاهد: سكان جزيرة لا بالما الإسبانية يرحّلون أغراضهم تخوفاً من البركان الثائر
شاهد: بركان لا بالما يدفع السلطات الإسبانية إلى إجلاء 6 آلاف شخص من سكّان الجزيرة
شاهد: الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبري فييخا في الكناري تدمر المدن وتتجه نحو البحر
شاهد: زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
شاهد: قرنفل أحمر وشموع أمام جامعة بيرم الروسية التي شهدت إطلاق نار
شاهد: صورة عملاقة لدوستويفسكي احتفالا بمرور 100 عام على مولده
شاهد: أزمة كوفيد-19 تخيم على عروض مهرجان فياريجيو الإيطالي
شاهد: رجال الإطفاء يصارعون من أجل حماية البساتين من حرائق كاليفورنيا
شاهد: اليونان تبدأ نقل طالبي اللجوء إلى مخيمات شديدة المراقبة
شاهد: متظاهرون في تايلاند يطالبون بـ"رحيل" رئيس الوزراء في ذكرى الانقلاب
شاهد: بركان يثور بجزيرة لابالما في المحيط الأطلسي