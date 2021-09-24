شاهد: حريق ضخم يلتهم ثالث أكبر الأسواق التجارية في السلفادور

التهم حريق عنيف الأربعاء جزءًا كبيرًا من سوق سان ميغيليتو، ثالث أكبر سوق في سان سلفادور، ولم يخلف ضحايا لكنه تسبب في أضرار جسيمة. وقال المتحدث باسم مجموعة EMS السلفادورية، أن 14 شخصًا عولجوا من "انهيار عصبي" حيث التهمت النيران أكشاكهم في الأجنحة المخصصة لبيع الزهور والحرف اليدوية.

وتصاعدت أعمدة الدخان فوق المركز التجاري الذي يضم 1206 كشكًا للبيع.