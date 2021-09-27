فيديو: الشعب السويسري يصوت بـ"نعم كبيرة" لصالح تشريع زواج المثليين

أيد ما يقرب من ثلثي المقترعين السويسريين (64.1 بالمئة) خطة الحكومة تشريع زواج المثليين في استفتاء أجري يوم الأحد، حيث وصفه نشطاء بأنه يوم تاريخي لحقوق المثليين في سويسرا. وقال موقع "سويس إنفو" إن الشعب السويسري أجاب بـ"نعم كبيرة" على سؤال عن تأييد زواج المثليين طرح في استفتاء. والآن صار يحق للأزواج المثليين الزواج وتأسيس أسرة في سويسرا التي كانت واحدة من آخر الدول في أوروبا الغربية حيث ظل زواج المثليين غير قانوني.