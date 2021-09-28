شاهد: المهاجرون الهايتيون يعبرون الغابة الكولومبية للوصول إلى حدود بنما ثم الولايات المتحدة

يسافر مئات المهاجرين الهايتيين عبر غابة دارين جاب في كولومبيا، عابرين مجاري الأنهار وطرقًا ومستنقعات لبلوغ بنما قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية الولايات المتحدة لتحقيق حلمهم بحياة أفضل.

و دارين جاب، عبارة عن غابة تبلغ مساحتها 575 ألف هكتار. وتعد واحدة من أخطر الطرق في العالم، وفقًا لمنظمة اليونيسف. تعرف الغابة بكونها ملاذا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات الذين يسرقون أو يهاجمون المهاجرين الذين يعبرونها.