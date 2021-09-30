260 شخصاً بينهم نحو 100 تلميذ يتلقون لقاحات فايزر انتهت صلاحيتها في فرنسا

تلقى 260 شخصاً في فرنسا جرعات انتهى تاريخ صلاحيتها من لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19 خلال شهر أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت به وكالة محلية تابعة لوزارة الصحة هذا الخميس.

وقالت الجهات الصحية في منطقة أوفرنيْ رون-ألب إن اللقاحات التي تم توزيعها تخطت صلاحيتها لفترات زمنية تتفاوت من يومين إلى 16 يوماً، مضيفة أن الأشخاص الذين تلقوها لم يبلغوا عن آثار جانبية على صحتهم.

وأكدت سيسليا هاس مديرة الوكالة الصحية لمنطقة "أوفيرني رون-ألب" أن الأشخاص تم تبليغهم بسرعة، وبينهم نحو مئة تلميذ يتابعون تحصيلهم العلمي في سبع مدارس ومواطنون آخرون.

ولم تلغِ السلطات جواز سفرهم الصحي ولكنها طالبتهم بتلقي اللقاح مجدداً.

وأعلنت الوكالة الصحية للمنطقة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة إذا "ثمة خلل كبير على عدة مستويات" بحسب تعبير هاس نفسها.