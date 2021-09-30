شاهد: عروض ضخمة ومسيرات حاشدة لأنصار حقوق الإجهاض في أمريكا اللاتينية

انضمت آلاف النساء إلى مظاهرات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية للمطالبة بحقوق الإجهاض في بلدانهن، بمناسبة اليوم العالمي للعمل من أجل الوصول إلى إجهاض قانوني وآمن ومجاني.

وتمّ تنظيم العديد من المسيرات في فنزويلا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا، للمطالبة بالوصول الطوعي لخدمات الطب الإنجابي ودون خوف من العقاب.

واحتشدت مجموعات كبيرة من المحتجين بالعاصمة التشيلية سانتياغو حيث وافق الكونغرس على إجراء مناقشات مستقبلية حول قانون بشأن حقوق الإجهاض. وفي فنزويلا، سار المتظاهرون عبر وسط مدينة كاراكاس. كما شاركت في المسيرة منظمات من دول الجوار.

وفي بيرو تجمع العشرات خارج قصر العدل ودعوا القضاة لتغيير القوانين المعمول بها والتي تفرض عقوبات بالسجن على النساء اللائي يمارسن الإجهاض.

والإجهاض مسموح به بالفعل في بعض أجزاء أمريكا اللاتينية مثل أوروغواي وكوبا والأرجنتين وغويانا وغويانا الفرنسية وأربع ولايات في المكسيك، بما في ذلك العاصمة مكسيكو سيتي التي شهدت بدورها مظاهرات واشتباكات بين نشطاء مؤيدين لحق الاختيار والإجهاض مع الشرطة أثناء الاحتجاج.