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الجزائر

إثر استدعائها سفيرها في باريس.. الجزائر تعرب عن رفض "أي تدخل في شؤونها الداخلية"

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بقلم:  يورونيوز
لوحة على واجهة السفارة الجزائرية في باريس
لوحة على واجهة السفارة الجزائرية في باريس   -   حقوق النشر  JOEL SAGET
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بررت الجزائر استدعاءها السبت سفيرها في باريس برفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".

المصادر الإضافية • ا ف ب