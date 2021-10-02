عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

عمان

فيديو: الإعصار شاهين يضرب سلطنة عمان.. والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
امواج عاتية تتكسر على كورنيش المطرح البحري بالعاصمة العمانية مسقط مع اشتداد العاصفة شاهين. 02/10/2021
امواج عاتية تتكسر على كورنيش المطرح البحري بالعاصمة العمانية مسقط مع اشتداد العاصفة شاهين. 02/10/2021   -   حقوق النشر  HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP
حجم النص Aa Aa

حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ يوم السبت مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين يوم الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم خمسة ملايين نسمة في مسقط وحولها.

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية يوم الجمعة إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

المصادر الإضافية • رويترز