كُشف النقاب عن ثلاثة تماثيل لجورج فلويد، وبريونا تايلور، وجون لويس، يوم الخميس في ساحة الاتحاد في نيويورك.

هذه التماثيل التي صنعها الفنان غريس كارنابوشي هي جزء من معرض فني يُسمى"SEEINJUSTICE" (رؤية العدالة) وهو يُسلط الضوء على الكفاح المستمر من أجل العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

شقيق جورج فلويد، تيرينس فلويد، الذي شارك الفنان كارنابوشي، قال "عندما أنظر إليها، أقول إنها جميلة. لكنني أقول أيضاً التغيير. التغيير هنا. وأنا أتطلع لإنهاء هذه العنصرية البنيوية".