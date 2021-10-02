شاهد: إطلاق سلاحف بلاندينج المهددة بالانقراض واستقبال أخرى في شيكاغو

في أوائل أيلول/سبتمبر، أطلق "أكواريوم شيد" في شيكاغو 24 سلحفاة من نوع "حمسة بلاندينج "، وهي سلاحف تعيش في المياه الحلوة في أميركا الشمالية، وتعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض.
وتم إطلاقها في موقع محمي من قبل منطقة الحفاظ على الغابات في ولاية إلينوي. وتعدّ المبادرة هي جزء من جهود لدعم الحياة البرية .
واستقبل الحوض 29 سلحفاة جديدة وصغيرة، كما أنه تقوم بتربية السلاحف من الفقس إلى عمر عام واحد لمنحهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة في البرية.
يقوم فريق رعاية الحيوانات في شيد بتربية سلاحف بلاندينج من خلال تزويدهم بالطعام والماء والمأوى والفحوصات المنتظمة لمدة عام على الأقل.
No Comment المزيد من
شاهد | الكشف عن تمثال مذهب لجورج فلويد في نيويورك
شاهد: هكذا احتفل بزفافه وريث آخر قياصرة روسيا نيقولاي الثاني
شاهد: جدة هندية تمارس ببراعة رياضة "كالاري" التراثية للدفاع عن النفس
شاهد: كيم جونغ أون يحضر جلسة برلمان بلاده وينتقد واشنطن بشدة في خطابه
شاهد: إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح إثر إعصار ضرب مدينة كيل الألمانية
شاهد: دوق ودوقة كامبريدج يلعبان الرغبي في إيرلندا الشمالية
شاهد: عشاق بريتني سبيرز يحتفلون بقرار تعليق وصاية والدها عليها
شاهد: عروض ضخمة ومسيرات حاشدة لأنصار حقوق الإجهاض في أمريكا اللاتينية
شاهد: مقاتلو طالبان يتفاخرون ويلهون في مهرجان ألعاب قرب كابول
شاهد: السلطات التايلاندية تصلح حواجز متضررة في سد "لام شيانغ كراي" لمنع الفيضانات
شاهد: حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي
شاهد: تدافع وشجار بالأيادي بين نواب تايوانيين خلال خطاب سياسي حول أداء الحكومة
شاهد: سويسريون يرحبون بـ"أمل الصغيرة" دمية اللاجئين ذات الأمتار الثلاثة
شاهد: الحجاج الشيعة يحيون ذكرى أربعينة الإمام الحسين في كربلاء
شاهد: بعد هدنة وجيزة...بركان كومبري فييخا في لابالما يثور مجددا