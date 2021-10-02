شاهد: إطلاق سلاحف بلاندينج المهددة بالانقراض واستقبال أخرى في شيكاغو

في أوائل أيلول/سبتمبر، أطلق "أكواريوم شيد" في شيكاغو 24 سلحفاة من نوع "حمسة بلاندينج "، وهي سلاحف تعيش في المياه الحلوة في أميركا الشمالية، وتعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض.

وتم إطلاقها في موقع محمي من قبل منطقة الحفاظ على الغابات في ولاية إلينوي. وتعدّ المبادرة هي جزء من جهود لدعم الحياة البرية .

واستقبل الحوض 29 سلحفاة جديدة وصغيرة، كما أنه تقوم بتربية السلاحف من الفقس إلى عمر عام واحد لمنحهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة في البرية.

يقوم فريق رعاية الحيوانات في شيد بتربية سلاحف بلاندينج من خلال تزويدهم بالطعام والماء والمأوى والفحوصات المنتظمة لمدة عام على الأقل.