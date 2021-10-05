فيسبوك تكشف السبب وراء انقطاع خدمتها لأكثر من ست ساعات

قالت فيسبوك الثلاثاء إن انقطاع خدمتها لأكثر من ست ساعات يوم الإثنين نجم عن نظام يتحكم في "سعة شبكتها الأساسية العالمية". وأضافت الشركة في مدونة إن أداتها لتدقيق البرامج تعرضت لخلل منعها أن توقف الأمر الذي سبب الانقطاع.

وكان موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية قد قال إنّ العطل الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته هو "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن".

وغردت فيسبوك، شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، ليل الإثنين إلى الثلاثاء بعد عطل استمر لأكثر من ست ساعات "الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض"، مضيفة "نتقدّم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا" بانقطاع خدمات فيسبوك والمنصّات التابعة لها والذين يحتمل أن يكون عددهم بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن الإلكتروني، مليارات الأشخاص.

كما أوضحت فيسبوك في بيان أن العطل الواسع سببه "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها. وأضافت أن العطل الفني تسبب "بسلسلة من المشاكل أثرت على أدوات وأنظمة كثيرة نستخدمها داخليا بشكل يومي ما عرقل جهودنا لتشخيص المشكلة وحلها".

واستفاد منافسو فيسبوك من العطل. فانتقل تطبيق "تلغرام" من المرتبة السادسة والخمسين للتطبيقات المجانية الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة في غضون يوم واحد بحسب شركة "سنسر تاور" المتخصصة.

حصل هذا العطل في وقت غير ملائم لفيسبوك مع مرورها بإحدى أسوأ الأزمات التي تطال سمعتها.