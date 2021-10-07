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الولايات المتحدة الأمريكية

الحكم بالسجن 15 شهراً على أمريكي لنشره معلومات مضللة عن كوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
محكمة فيدرالية في الإسكندرية، ولاية فرجينيا الولايات المتحدة.
محكمة فيدرالية في الإسكندرية، ولاية فرجينيا الولايات المتحدة.   -   حقوق النشر  AP Photo
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أمرت محكمة فدرالية بالسجن 15 شهرا على كريستوفر تشارلز بيريز، أمس، الأربعاء، لنشره معلومات مضللة عن كوفيد-19 في ولاية تكساس العام الماضي.

وقال المدعون الفدراليون إن المتهم نشر معلومات كاذبة ومضللة على صفحته في فيسبوك حول محل بقالة في سان أنطونيو في 5 أبريل/نيسان 2020.

وأوضح كريستوفر كومبس، العميل الخاص في قسم مكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان إن تصرفات بيريز كانت تهدف "عن قصد" نشر الخوف والذعر، والحكم الصادر اليوم يوضح خطورة هذه الجريمة.

ووفقا لشهادة بيريز كان يحاول تخويف الناس "لمنعهم من نشر الفيروس".

يجدر بالذكر أن مكتب المدعي العام الأمريكي أسس فريق عمل خاص لمكافحة نشر المعلومات المضللة والاحتيال حول كوفيد-19 مايو/أيار 2021.

المصادر الإضافية • موقع أكسيوس