شاهد: رواد مطعم في تايلند يستمتعون بتناول الطعام في الماء بعد الأمطار الموسمية

أصبح أحد المطاعم التي تضررت بسبب الفيضانات في العاصمة التايلندية بانكوك مقصد العديد من الرواد لتناول الطعام، بعد أن توجه إليه المحبون للأكلات المحلية، وهم يقفون على أرضية غمرتها مياه المد والجزر المرتفعة بنحو خمسين سنتمترا، على ضفة نهر. وبعد أن كانت كراسي المطعم شاغرة أصبحت الآن ممتلئة، وخطرت على بال مالك المطعم تغيير اسم المحل ليحمل اسم "ركوب الأمواج الساخنة". وكانت عاصفة استوائية ضربت المنطقة مع أمطار موسمية، ارتفع معها منسوب مياه النهر. الآن يستمتع العملاء بتجربة تناول الطعام في الماء، وقد تحولت أزمة الفيضانات إلى فرصة أنقذ بها صاحب العمل مطعمه والعاملين فيه.