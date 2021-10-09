أظهرت لقطات بثتها محطة سكاي البريطانية مجموعة من ضباط الشرطة الفرنسية يراقبون عشرات المهاجرين وهم يستقلون قاربا الجمعة لعبور قناة المانش للوصول إلى بريطانيا. وعلى عكس معظم المحاولات المماثلة لعبور القناة التي تجري غالبا في الليل، حاول المهاجرون عبور قناة المانش في وضح النهار.
وذكرت القناة البريطانية أن المهاجرين، الذين يبدو أنهم أكراد عراقيون، قاموا بحمل القارب الكبير نحو الماء قبل الصعود على متنه. وقالت الشرطة إنها أحصت ما يقارب من 40 مهاجرا على متن القارب من بينهم ثلاثة أطفال.
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