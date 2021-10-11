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شاهد: كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الحاكم

احتفلت كوريا الشمالية الأحد بالذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. وتم تزيين العاصمة بيونغ يانغ بأعلام ولافتات عليها شعار حزب العمال المتمثل في المطرقة والمنجل والفرشاة.

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تحت زخات أمطار خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، خرج المواطنون إلى شوارع العاصمة لتحية زعيمي البلاد السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل. وتعد هذه الممارسة ضرورية في جميع الأعياد الوطنية والمناسبات السنوية الكبرى.

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