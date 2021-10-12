شاهد: المعجبون بهاريسون فورد في إيطاليا يحتفلون بعودته لتصوير "إنديانا جونز5"

احتفل العشرات باستئناف الممثل الأمريكي العالمي هاريسون فورد تصوير الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة "إنديانا جونز" يوم السبت الماضي بمدينة سيفالو بجزيرة صقيلية جنوب إيطاليا، بعد تعافيه من إصابة في الكتف. وكان فورد تعرض لإصابة في كتفه أثناء التدريب على مشهد قتال في شهر حزيران/يونيو الماضي، أوقفته عن استكمال مشاهده مؤقتا بعد أسابيع قليلة على انطلاق التصوير.

وعاد المغامر والمكتشف المحبوب في الفيلم الدكتور هنري جونز والملقب بـ"إندي" (هاريسون فورد) إلى العمل في سيفالو، مرتدياً سترته الجلدية الشهيرة، وقد تجمع عدد كبير من المعجبين بفورد قرب أماكن تصوير الفيلم في المدينة.

بدأ تصوير الجزء الخامس من "إنديانا جونز" في المملكة المتحدة تحت إشراف جيمس مانغولد، ومن المقرر إطلاق الفيلم في شهر تموز/يوليو العام القادم لينضمّ إلى السلسلة الناجحة التي حصدت لغاية الآن قرابة ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي. وأعلنت ديزني عام 2016 أنها ستنتج جزءا خامسا من "إنديانا جونز".