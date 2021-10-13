شاهد: الموسيقيون يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي ويعزفون السيمفونية العاشرة لبيتهوفن

قامت فرقة موسيقية بعزف السيمفونية العاشرة لبيتهوفن من خلال اللجوء إلى فريق من خبراء الموسيقى الدولية والذكاء الاصطناعي. وقبل وفاته، بدأ لودفيغ فان بيتهوفن في كتابة السيمفونية العاشرة، لكنه فارق الحياة وترك عددا قليلا من الملاحظات والنوتات الموسيقية.
في عام 2019، أي بعد حوالي 250 عاما من وفاته، تم تشكيل الفريق الذي عمل بجدّ لإكمال سيمفونية بيتهوفن غير المكتملة. كانت والفكرة هي استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل والتعلم من جميع بيانات إرث بيتهوفن الفني. واستغرق الأمر بعض الوقت ومع انتشار جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق لم يتمكن الفريق من تقديم السيمفونية في عيد الميلاد الـ 250 لرحيل بيتهوفن. ولكن تم استغلال الوقت الإضافي لتحسين العمل وجعل السيمفونية المكتملة الآن عملًا فنيًا أفضل.
No Comment المزيد من
شاهد: فنان أسترالي ينحت تماثيل ضخمة تشبه البشر لدرجة مخيفة
شاهد: كيم جونغ أون يتفقد القوات المسلحة والصواريخ البالستية "المخصصة لأمريكا"
شاهد: الملك والملكة يترأسان العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني الإسباني
فيديو: مزارع أمريكي يفوز بجائزة "أكبر يقطينة" في كاليفورنيا
شاهد: نحو 2000 مشارك يتنافسون في كأس العالم لكسر البلوط بإنجلترا
شاهد: عشرات الآلاف يتظاهرون تأييدا لعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي
شاهد: كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الحاكم
شاهد: فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية
شاهد" المهاجرون في ليبيا يطالبون بترحيلهم إلى مكان آمن
شاهد: لبنان يغرق في ظلام الليل الدامس بسبب انقطاع الكهرباء
شاهد: عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية في إدلب بعد تأخير العام الدراسي بسبب كوفيد
شاهد: احتجاجات بقبعات "البطريق" للمطالبة بمحاسبة رئيس تشيلي على خلفية "وثائق باندورا"
شاهد: سيول من الحمم بعد ثوران شديد لبركان كومبري فييخا في جزر الكناري
شاهد: مهرجان "كوميك كون" يعود مجددا إلى نيويورك
شاهد: البرازيل تحيي ذكرى 600 ألف متوفي من ضحايا وباء كوفيدـ19