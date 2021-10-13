فيديو: مزارع أمريكي يفوز بجائزة "أكبر يقطينة" في كاليفورنيا

فاز مزارع في ولاية واشنطن ببطولة العالم "سايفوي" في نسختها الـ48 لهذا العام، والتي أقيمت بهاف مون باي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
تجذب هذه المسابقة السنوية الراغبين في المشاركة من مختلف الولايات حيث تقوم اللجنة بوزن اليقطين لاختيار اليقطينة الأكبر من حيث الحجم والوزن.
وهذا العام، حصل جيف أولماير من أورمبيا بواشنطن على جائزة قدرها 19,709 دولارا بفضل يقطينته التي تزن حوالي 1000 كلغ. ولا تعد هذه المشاركة الأولى للمزارع الأمريكي إذ فاز بالمركز الثالث في عام 2017.
وفي العام الماضي، أقيمت نفس المسابقة بدون جمهور بسبب قيود وباء كورونا. وفاز خلالها ترافيس جينجر بوزن وصل إلى 1065 كلغ، وهي أثقل يقطينة يتم وزنها في أمريكا الشمالية.
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