شاهد: الدمية العملاقة أمل تتجول في حدائق القصر الملكي بباريس

تجولت الدمية العملاقة أمل التي ترمز لفتاة سورية، في حدائق القصر الملكي في باريس الخميس للتوعية بمحنة المهاجرين. الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر، جزء من مشروع فني يسمى "السير"، شارك في إنتاجه شركة "غود شانس تياتر كومباني" (Good Chance Theatre Company) والمنتج المسرحي ديفيد لان.

وتجولت الدمية أمل في مدن مختلفة في أوروبا قبل الوصول إلى فرنسا إنطلاقا من غازي عنتاب، المدينة التركية الواقعد على الحدور مع سوريا.

وفي فرنسا زارت "أمل" الخميس مسرح الكوميديا الفرنسية الشهيرة وشاركت خشبة العرض مع أحد ممثلي الفرقة المسرحية في عرض قصير مرتجل.

ويهدف هذا المشروع الفني للترويج لرسالة بسيطة تتعلق باللاجئين تحت شعار "لا تنسونا".

وحتى الآن، تجولت "أمل" في تركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وتواصل صوب وجهتها النهائية إلى مانشستر بإنجلترا. وشكل عام، تسعى رحلة الدمية أمل لقطع 8000 كيلومتر.