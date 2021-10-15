اجتماع حول أفغانستان الثلاثاء في موسكو يشمل روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان

تستضيف موسكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر محادثات حول أفغانستان تشمل الولايات المتحدة والصين وباكستان على ما أعلن موفد الكرملين الخاص بالملف الأفغاني زامير كابولوف الجمعة.

وقال المسؤول الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية "الاجتماع سيضم الترويكا الموسعة التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان وسنحاول التوصل إلى موقف مشترك بشأن الوضع المتقلب في أفغانستان".

وتشهد أفغانستان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً صعباً منذ انسحاب القوات الغربية منها.

وهذا الجمعة قتل 32 شخصاً وأصيب العشرات بجروح بانفجارات وقعت أثناء الصلاة في مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد متحدث باسم المستشفى فرانس برس.