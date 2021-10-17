شاهد: الاف المؤيدين للجيش يتظاهرون في الخرطوم داعين لحل الحكومة

تظاهر الاف السودانيين المؤيدين للجيش في الخرطوم مطالبين بحل حكومة عبد الله حمدوك وتشكيل "حكومة عسكرية" تدير البلاد لحين اجراء انتخابات عامة بعد 30 عاما من الدكتاتورية، بحسب صحافيين من فرانس برس.

أمام القصر الرئاسي الذي بات مقر السلطة الانتقالية، هتف المتظاهرون "الجيش، الجيش يجيب العيش".

ورفع المتظاهرون لافتة تطالب ب "إقالة الحكومة" التي تتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش منذ إسقاط عمر البشير في العام 2019.