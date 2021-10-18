شاهد: أجنحة مترامية الأطراف لكل دولة في إكسبو دبي 2020

لكل بلد جناحه الخاص في دبي إكسبو 2020 ، حيث يركز جناح المملكة المتحدة مثلا على الذكاء الاصناعي، فيما يعد جناح المملكة العربية السعودية من أكثر التصاميم اللافتة للنظر وهو ثاني أكبر جناح في المعرض، بمساحة إجمالية تزيد عن 13000 متر مربع (140 ألف قدم مربع)، لكنّ جناح الدولة المضيفة يحتل مركز الصدارة في الحدث الذي طال انتظاره. وقد تم تصميم جناح الإمارات العربية المتحدة من قبل المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا، على شكل صقر أثناء الطيران وهو الأكبر في المعرض.